La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe hacer su parte contra el fentanilo, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

En su conferencia mañanera de este jueves 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “ahora hay más incautación (de armas) de lo que había”, aunque aceptó que “es muy poca todavía”.

“Trabajamos para disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, evidentemente por todo tipo de razones y principalmente por razones humanitarias porque no queremos que ningún país del mundo, los jóvenes se acerquen a las drogas y particularmente al fentanilo que tiene tantas consecuencias.

“Y que ellos tienen que hacer su parte, porque allá, como lo he dicho varias veces, hay comercialización ilegal del fentanilo (...)”, insistió la Presidenta.

Al señalar también el lavado de dinero en Estados Unidos, la Mandataria federal cuestionó “dónde queda ese dinero por la venta de fentanilo y de otras drogas”.

“Entonces ellos tienen que hacer su parte también en los Estados Unidos y nosotros hacemos nuestra parte, y es parte o esencia de lo que hemos estado conversando, que la colaboración y la cooperación tiene que ver también con la operación en cada uno de los países”, dijo.

Mencionó que se detuvo a un exdirector de Pemex relacionado con corrupción, que era parte de las alertas que existían. “Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, señaló.

