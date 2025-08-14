Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Más Información

La presidenta aseguró que el que hayan salido de la pobreza 13.4 millones de mexicanos como reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y que la consigna "Por el bien de todos, primero los pobres", no es solo una consigna, sino una realidad en México.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que esta en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador es algo histórico y extraordinario.

"Vamos a hablar de esta gran noticia que salió del Inegi, el día de ayer de la de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas, porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024 en tan solo dos años.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
"Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quién menos tiene, que . Es, no solamente una consigna, sino una realidad en México", afirmó.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Aumentos salariales y programas sociales, claves para reducir la pobreza: Inegi

Los aumentos salariales y los programas sociales fueron factores para que 13.4 millones de mexicanos dejaran de vivir en condición de pobreza multidimensional entre 2020 y el año pasado, al pasar de 55.7 a 38.5 millones, informó ayer el Inegi.

En , la Mandataria federal señaló que está reducción de la pobreza "es una hazaña de la Cuarta Transformación", porque redujo, además de la pobreza, la desigualdad, y hay mayor distribución de la riqueza.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Señaló que esta baja en la pobreza se debe al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.

"¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los y al acceso a los derechos.

"Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos porque este indicador habla del esencia de nuestro proyecto el humanismo, un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos de la continuidad y el avance de la cuarta transformación".

