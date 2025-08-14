Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex

Carlos Alberto Treviño Medina, el último exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, está acusado de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno XXI.

En noviembre de 2021, un juez federal giró a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), orden de aprehensión en su contra, luego de que no se presentó a la audiencia de imputación programada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al considerar que no existían las condiciones de certeza y seguridad jurídica.

Emilio Lozoya Austin señala a Treviño Medina de recibir sobornos por 4 millones 390 mil de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para el proyecto de la planta Etileno XXI, con la que el gobierno de Felipe Calderón buscaba reactivar la industria petroquímica en el país.

Desde a finales de 2021, Carlos Alberto Treviño Medina era buscado por la Interpol en más de 190 países, aunque las autoridades sabían que el exfuncionario se encontraba residiendo en Texas, Estados Unidos.

