Más Información

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

El Departamento de Justicia de acusó este lunes a dos mexicanos por haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a PEMEX Exploración y Producción (PEP), la filial de exploración y producción propiedad al 100% de Pemex.

Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano residente legal en Woodlands, , y Mario Alberto Ávila Lizarraga, también mexicano, residente permanente en Spring Texas.

Se les acusa de “haber sobornado a funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación para asegurarse contratos lucrativos por valor de millones de dólares y otras ventajas”, declaró el fiscal general adjunto en funciones Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

Lee también

“Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para su beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, añadió.

De acuerdo los documentos judiciales, Rovirosa y Ávila “junto con otras personas, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP con el fin de obtener y mantener negocios de Pemex y PEP para empresas asociadas con Rovirosa”, indica el comunicado.

Entre 2019 y 2021, los dos mexicanos y sus cómplices “presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, entre ellos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran determinadas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios” con ambas empresas.

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex. Foto: AP
Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex. Foto: AP

Gracias a esos sobornos, añade el comunicado, “las empresas asociadas con Rovirosa” lograron obtener “contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según los documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos”.

Por lo anterior, Rovirosa y Ávila fueron acusados, cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la FCPA.

En caso de ser declarados culpables, enfrentan pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.

Lee también

Rovirosa fue detenido y este lunes fue procesado. Ávila, detalla el comunicado, está fugitivo.

El Departamento de Justicia señala que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están investigando el caso con la colaboración de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.

Los fiscales Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream, de la Sección de Fraudes de la División Penal, y el fiscal adjunto de los Estados Unidos Brad Gray, del Distrito Sur de Texas, son los encargados de llevar el caso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir