Más Información

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

San Lázaro alista partida millonaria para informes de diputados; encabezará Ricardo Monreal

San Lázaro alista partida millonaria para informes de diputados; encabezará Ricardo Monreal

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Caen 53 extranjeros ligados al crimen organizado en Michoacán; la mayoría son de Colombia y Venezuela

Caen 53 extranjeros ligados al crimen organizado en Michoacán; la mayoría son de Colombia y Venezuela

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

Restos humanos esparcidos en Veracruz corresponden a seis personas; identifican a cinco, incluido un policía de tránsito

Restos humanos esparcidos en Veracruz corresponden a seis personas; identifican a cinco, incluido un policía de tránsito

Exhiben a senadora suplente de Oaxaca en presunto estado de ebriedad; intentó evadir un alcoholímetro

Exhiben a senadora suplente de Oaxaca en presunto estado de ebriedad; intentó evadir un alcoholímetro

Un tiroteo se desató este lunes en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, , informaron las autoridades. De acuerdo con medios estadounidenses, hay tres personas fallecidas.

Según el medio KVUE, entre tres y cinco personas resultaron afectadas por impactos de bala, incluyendo un niño.

El (APD) informó poco antes de las 15:00 horas que el sospechoso estaba fugitivo, pero minutos después, KVUE confirmó que el sospechoso ya se encuentra bajo custodia. La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, dijo a KVUE que el sospechoso robó un coche en el aparcamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y detenido.

Lee también

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco, que llevaba unos short color caqui y una camisa floreada.

La policía de Austin informó que "debido a que se trata de una escena activa del crimen, los vehículos en el estacionamiento de la tienda Target en Research Boulevard no pueden ser liberados hasta que se haya completado la investigación", y pidió a los afectados "buscar transporte alternativo a casa".

Policía de Austin, Texas, informa del tiroteo en un Target. (11/08/25) Foto: Captura de pantalla
Policía de Austin, Texas, informa del tiroteo en un Target. (11/08/25) Foto: Captura de pantalla
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir