Un tiroteo se desató este lunes en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, Texas, informaron las autoridades. De acuerdo con medios estadounidenses, hay tres personas fallecidas.
Según el medio KVUE, entre tres y cinco personas resultaron afectadas por impactos de bala, incluyendo un niño.
El Departamento de Policía de Austin (APD) informó poco antes de las 15:00 horas que el sospechoso estaba fugitivo, pero minutos después, KVUE confirmó que el sospechoso ya se encuentra bajo custodia. La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, dijo a KVUE que el sospechoso robó un coche en el aparcamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y detenido.
El sospechoso fue descrito como un hombre blanco, que llevaba unos short color caqui y una camisa floreada.
La policía de Austin informó que "debido a que se trata de una escena activa del crimen, los vehículos en el estacionamiento de la tienda Target en Research Boulevard no pueden ser liberados hasta que se haya completado la investigación", y pidió a los afectados "buscar transporte alternativo a casa".
