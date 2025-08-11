Más Información

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

El gobierno de Estados Unidos autorizó que Joaquín Guzmán Loera, “, se reúna con su nuevo abogado, Israel José Encinosa.

En un oficio de Encinosa, fechado este lunes y dirigido al juez encargado del caso, , de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, Encinosa dijo que la carta de su cliente fue enviada hace más de dos meses, quejándose de no tener acceso a su abogado, pero que desde entonces, las cosas han cambiado.

“El abogado que suscribe ha sido autorizado para participar en llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente con el Sr. (Joaquín) Guzmán Loera”, indica Encinosa en el oficio.

Añade que también se le ha autorizado “para reunirse en persona con el Sr. (Joaquín) Guzmán Loera en el ADX-Florence. Por lo tanto, no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”.

En su carta, “El Chapo”, sentenciado a cadena perpetua, una pena que cumple en la prisión de máxima seguridad en ADX Florence, en Colorado, se quejaba de no tener acceso a Encinosa.

Ni siquiera, lamentaba, se le habían entregado “las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa”, de quien dice “tiene alrededor de 10 meses batallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono”.

Esa carta estaba fechada el 17 de julio.

Sin embargo, Cogan respondió que “El Chapo” se había equivocado al enviarle la carta a él, dado que el tema “no es de mi jurisdicción”. El juez pidió al exlíder del Cártel de Sinaloa enviar su petición al Buró de Prisiones (BOP) o a la Corte de Colorado, que es donde cumple su condena.

También dijo que “cualquier solicitud deberá ser a través del abogado que haya comparecido en su nombre”.

