San Francisco de Campeche.- Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, (FGR), cateó la madrugada de este lunes un predio en la zona exclusiva "Lomas del Castillo" en esta ciudad.

La propiedad es del excandidato panista al gobierno del Estado de Campeche y empresario, Mario "Á" y/o M.Á.L., el cual actualmente está viviendo en Estados Unidos de Norteamérica y a quién el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó junto con Ramón Alejandro Roviroza Martínez, empresarios mexicanos que presuntamente sobornaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos, entre 2019 y 2021, para manipular licitaciones y obtener millones de dólares en lucrativos contratos.

La diligencia fue realizada por personal de la FGR que llegó de México y que fue auxiliado por elementos de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), quienes resguardaron el perímetro del Boulevard de las Lomas.

El operativo duró cerca de dos horas, empezó a la media noche y concluyó a las dos de la mañana, en el que personal federal sacó varias bolsas negras con documentos y objetos.

La vivienda residencial, actualmente es habitada por el empresario, José G.G.P.

Presuntamente, Mario "Á" y el otro empresario mexicano habrían ofrecido 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos y PEP para la obtención de contratos a favor de empresas asociadas a Roviroza Martínez.

