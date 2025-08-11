Más Información
Culiacán, Sin.- Frente a Palacio de Gobierno, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, la cual fue cerrada a la circulación, elementos del ejército y de las corporaciones policiacas, lograron detener a dos personas, las cuales fueron perseguidas a pie, desde la colonia los Pinos, al parecer por portar armas de fuego.
Según los datos que se divulgaron en las redes sociales, personal militar en sus recorridos por las calles de la colonia los Pinos, en la parte sur-poniente de la capital del estado, detectaron a dos personas del sexo masculino, los cuales les resultaron sospechosos y al pretender detenerlos para una inspección corrieron.
Los elementos militares, los persiguieron por varias calles a pie, ya que estos, cortaban por las calles pequeñas, hasta que lograron ubicarlos sobre la avenida Lázaro Cárdenas, una de las avenidas que pasa frente a una de las entradas a Palacio de Gobierno, en el Centro de Sinaloa.
A la persecución se unieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipales, hasta que lograron someterlos, al parecer se les encontró armas de fuego, en el operativo, se revisaron decena de vehículos estacionados en esa zona, ante la sospecha que hubiera cómplices de estos.
Sobre estas acciones que causó inquietud entre empleados estatales, ante los datos y testimonios que se subieron a las redes sociales, las autoridades estatales, no han dado a conocer los resultados de estas detenciones, ni las identidades.
