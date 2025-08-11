Tapachula.- El activista Luis García Villagrán fue liberado este lunes, luego que un juez de distrito indicara que no hubo datos contundentes para acreditar la acusación en su contra por delincuencia organizada y tráfico de migrantes.

García Villagrán fue detenido en Tapachula el pasado 5 de agosto, acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes.

Un día después de la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia de prensa de Palacio Nacional: “No es un activista, tenía orden de aprehensión y, más bien, está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión, y la acusación es por tráfico de personas”.

