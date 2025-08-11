Más Información
Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos
Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos
Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones
Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL
Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas
Tapachula.- El activista Luis García Villagrán fue liberado este lunes, luego que un juez de distrito indicara que no hubo datos contundentes para acreditar la acusación en su contra por delincuencia organizada y tráfico de migrantes.
García Villagrán fue detenido en Tapachula el pasado 5 de agosto, acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes.
Un día después de la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia de prensa de Palacio Nacional: “No es un activista, tenía orden de aprehensión y, más bien, está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión, y la acusación es por tráfico de personas”.
Información en proceso...
FGE asegura que maestra secuestrada por criminales en Veracruz murió por tortura; ya van 4 personas procesadas
aov