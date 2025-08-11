La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en conjunto con autoridades federales, detuvo a 53 personas de origen extranjero en la primera mitad del año, la mayoría colombianos y venezolanos ligados a células delictivas, principalmente en la región de la Tierra Caliente.

Derivado de trabajos de inteligencia y tácticos realizados en distintos puntos del estado, en su mayoría en la Tierra Caliente, la Guardia Civil de Michoacán, Marina, Ejército y la Guardia Nacional capturaron a 23 colombianos, entre ellos los 11 exmilitares señalados por la muerte de ocho elementos del Ejército mexicano en el municipio de Los Reyes, así como 22 venezolanos.

Además, en dicho periodo, también se detuvo a tres estadounidenses y cinco personas más provenientes de Honduras, Panamá, Perú, Guatemala y Argentina, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La dependencia indicó que a los detenidos, en su mayoría, se les relaciona con células delictivas y están presuntamente implicados en actividades ilícitas de la delincuencia organizada, como la portación de armas de fuego y posesión de droga.

Los extranjeros detenidos fueron presentados ante la autoridad correspondiente para que se lleven a cabo las diligencias establecidas y determinar su situación jurídica, indicó.

De acuerdo autoridades federales, la célula delictiva de “Los Viagras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevan años reclutando extranjeros, en su mayoría exmilitares colombianos y venezolanos, para el adiestramiento de sus grupos en manejo de explosivos, drones y tácticas de guerra no convencional.

Michoacán es el estado donde más colombianos han sido detenidos por su presunta responsabilidad en actividades ilícitas.

