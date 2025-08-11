Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Sinaloa a cuatro personas, entre ellas a uno de los principales líderes de un grupo delincuencial con presencia en el estado.

Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño de 38 años, alias “Chendo” y/o “El 16”, Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años, alias “Flaco Avendaño”, José Antonio García Rodríguez de 48 años y José Vizcarra Cervantes de 40 años, son integrantes del grupo delicitivo “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA), vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”, encargado de la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.

"El Chendo" es considerado uno de los principales líderes logístico y operativo de las FEA, quien responde al mando de Juan Avendaño, alias “Viejo Mayor” y/o “El 14”, mientras que "Flaco Avendaño" es el encargado del trasiego de droga de las FEA, así como de implementar acciones violentas en contra de antagónicos e intimidar a las autoridades en su zona de operación.

Tras una investigación, agentes de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos integrantes de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, para localizarlos.

Mediante el uso de herramientas tecnológicas y recorridos de seguridad, ubicaron dos vehículos de alta gama, en los cuales viajaban hombres armados y para evitar un riesgo para la población les marcaron el alto; sin embargo, los conductores aceleraron su marcha y se inició una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán – Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Posterioremente, los efectivos les indicaron que descendieran de las unidades para realizarles una revisión de seguridad, donde les hallaron cuatro armas largas, un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína, cartuchos y cargadores, además, uno de los vehículos contaba con reporte de robo.

La acción corresponde al reforzamiento a la seguridad en Sinaloa y con el objetivo de detener a generadores de violencia.

Los detenidos fueron informados sobre el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a generadores de violencia.

