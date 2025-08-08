La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no hay ninguna investigación que vincule a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, cómo lo señaló el gobierno de Estados Unidos.

La mandataria exhortó a la administración estadunidense que encabeza Donald Trump, a mostrar la relación entre Maduro y dicho grupo de la delincuencia organizada.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Como siempre decimos, si tiene alguna prueba que que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con con ello”, expuso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que aumentarán a 50 millones de dólares la recompensa otorgada por la detención de Nicolás Maduro. La fiscal general de EU, Pamela Bondi, subrayó que el mandatario sudamericano es "una amenaza para la seguridad nacional".

