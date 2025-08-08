Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

La presidenta aseguró que en México no hay ninguna investigación que vincule a su homólogo de Venezuela, , con el , cómo lo señaló el gobierno de Estados Unidos.

La mandataria exhortó a la administración estadunidense que encabeza , a mostrar la relación entre Maduro y dicho grupo de la delincuencia organizada.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Como siempre decimos, si tiene alguna prueba que que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con con ello”, expuso.

Lee también

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que aumentarán a 50 millones de dólares la recompensa otorgada por la . La fiscal general de EU, Pamela Bondi, subrayó que el mandatario sudamericano es "una amenaza para la seguridad nacional".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses