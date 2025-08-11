Pachuca.– El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que se alista una nueva estrategia de seguridad ante la violencia registrada en la región de Tula, derivada de la disputa entre grupos delictivos por el robo de hidrocarburo.

En las últimas semanas, en esta demarcación y en toda la región, se ha registrado un incremento de delitos de alto impacto, principalmente homicidios. Por ello, el mandatario estatal adelantó que ya se trabaja en un replanteamiento de las estrategias de seguridad para la zona.

Indicó que esta propuesta es impulsada por el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, quien la presentó al Gabinete de Seguridad, integrado por fuerzas federales y estatales, con el objetivo de redefinir las acciones a seguir.

Menchaca ha recordado que se han implementado acciones para reducir el robo de hidrocarburo y que, tan solo en su administración, se han recuperado más de cinco millones de litros de combustible robado.

Señaló que este delito ha impactado directamente en la seguridad de la región, y destacó que los operativos han permitido la desarticulación de células criminales y la detención de objetivos prioritarios, incluso del ámbito federal.

El mandatario precisó que los recientes hechos violentos registrados en municipios de la zona, especialmente en Tula, están vinculados a reacomodos internos entre los grupos delincuenciales que se disputan el control del robo de combustible.

Subrayó que gran parte de estos incidentes han ocurrido entre integrantes de las propias redes criminales y reiteró que, para el Gobierno del Estado y las corporaciones federales, la prioridad es la protección de la ciudadanía.

Finalmente, enfatizó que en el combate a la delincuencia es fundamental mantener la coordinación entre fuerzas estatales y federales para disminuir los índices delictivos en la región.

