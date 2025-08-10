Culiacán, Sin.- Cerca de las riberas del río Culiacán, en la jurisdicción de la sindicatura de San Pedro, Navolato, fueron localizados los cuerpos de cuatro personas, con impactos de bala y huellas de tortura, una de las victimas es del sexo femenino, ninguno de ellos portaban credenciales de identificación.

Las autoridades municipales de Navolato fueron notificadas que en la zona que es conocida en forma popular, como “el acapulquito”, cerca del río, tres hombres y una mujer habían sido privadas de la vida con impactos de armas automáticas, por lo que al acudir al sitio, confirmaron los hechos y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Hallan cuerpos de cuatro personas en Sinaloa (10/08/2025). Foto: Cortesía

Según los primeros datos preliminares, los tres hombres y la mujer, presentan huellas de tortura y disparos de armas de fuego, tanto en sus cuerpos como en la cabeza, por lo que se dispuso su envió al Servicio Médico Forense, para iniciar las primeras investigaciones y determinar sus identidades.

Los peritos en Criminalística e investigadores, recopilaron todas las evidencias en ese sitio y buscaron recopilar testimonios de vecinos de la zona, como parte de las primeras indagaciones que les permita aclarar este multihomicidio de cuatro personas, una de ellas del sexo femenino.

Hallan cuerpos de cuatro personas en Sinaloa (10/08/2025). Foto: Cortesía

