Monterrey, Nuevo León.- Siguiendo con el impulso y apoyo para el deporte en el Estado, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció el proyecto de la techumbre para el Centro Acuático en el Parque Niños Héroes, el cual llevará el nombre del medallista “Osmar Olvera Ibarra”, así como la rehabilitación del también renombrado Centro Educativo de Alto Rendimiento (CEDAR) “Juan Manuel Celaya”.

Durante el evento realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CARE), donde estuvo acompañado de la Directora General del INDE, Melody Falcó Díaz; el medallista Osmar Olvera Ibarra y el director del Injuve, Edelmiro Cavazos; el Mandatario estatal aseguró que viene un master plan con una renovación completa de instalaciones y apoyos para los deportistas y los entrenadores de Nuevo León.

“Estoy muy contento de premiar, de anunciar estos apoyos a quienes aportaron el 60 por ciento de las medallas. Vienen más inversiones en materia de deporte. Este año que viene 2025 y 2026 vamos a hacer grandes inversiones en el parque Niños Héroes, viene un master plan completo de una renovación completa para todos los deportistas de Nuevo León, va a estar acompañada de más villas, de nuevos departamentos, de mejores sueldos a entrenadores y más becas a sus deportistas.

“Toda esta renovación se tiene que dar los siguientes dos años de gobierno. Tenemos un master plan, todo nuevo para puro deporte de Nuevo León, nuevo gimnasio, nuevo velódromo, nueva escaladora, vamos a invertir en los entrenadores, en nutrición, en las villas, en las becas. Estamos con los atletas de Nuevo León. No tengo duda que con estas inversiones, pero sobre todo con sus ganas, pronto también seremos primer lugar en el medallero de México. Nuevo León va a ser primer lugar en todo”, indicó García Sepúlveda.

Respecto al techo del Centro Acuático, el Gobernador explicó que se trata de un techo importado de Bélgica con una inversión de 70 millones de pesos.

La Directora General del INDE, Melody Falcó Díaz agradeció al Gobernador por impulsar el deporte y por el trabajo colaborativo con entrenadores, familias y deportistas, que ha logrado que Nuevo León se consolidé como el hogar de los mejores clavadistas de México.

En el anuncio de estas obras, también se llevó a cabo la premiación y entrega de reconocimientos a Medallistas del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025 en Singapur, entre los que se encuentran Osmar Olvera Ibarra con medalla de Oro y a Juan Manuel Celaya Hernández, Randal Willars Valde, Kevin Berlín Reyes por medalla de plata; a los atletas Abigail González Roel, María Fernanda García Sixtos, Emilio Treviño Laureano y Andrés Isaac Villareal Tudón; así como a los entrenadores Ma Jin y Shi Qingyang.

Asimismo, se realizó la premiación a los jóvenes que participaron en la tercera edición de la Carrera por la Juventud 5K y obtuvieron los primeros lugares. Entre ellos se encuentran Ana Lidia Sandoval Vidal, Evelyn Daniela Rosas González, Emiliano Aguirre Osorio, Josué Ismael Contreras Castillo y Jorge Eduardo Acevedo García.

