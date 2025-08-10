San Cristóbal de las Casas.- El expresidente municipal de Frontera Comalapa, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Aguilar Lucas, de 47 años, falleció esta mañana, dos días después que un grupo armado asesinó a sus hermanos Jorge y Rudy.

Jorge Aguilar Lucas fue alcalde de Frontera Comalapa del 2015 al 2018, entonces un municipio inmerso en un conflicto por la lucha del control de territorio entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, que dejó decenas de desaparecidos y asesinados, entre ellos, el que fue candidato a la alcaldía por el PVEM, Alaín Anzueto Roblero, el 2 de marzo del 2016.

“Era un muchacho muy humilde. Su papá lo mando a estudiar a la universidad. Siempre pasaba a comer a aquí”, contó un empresario de Frontera Comalapa, que conoció a Jorge desde que dejó su comunidad El Sabinalito, para irse a estudiar a la Universidad Autónoma de Chiapas, donde terminó la carrera de Contaduría.

Durante varios años, Aguilar Lucas buscó la candidatura a la alcaldía, cuando el PRI empezaba diluirse en Chiapas. En la elección del 2015, en Frontera Comalapa, entonces con más de 700 cantinas y prostíbulos, obtuvo 14 mil 617 sufragios, mientras que Anzueto Roblero, 11 mil 011 votos. El 18 de julio, del 2015, un día antes del proceso electoral, el candidato del PVEM había dicho que, en la comunidad de origen de su adversario, El Sabinalito, la población votaría por el PVEM.

Ese 19 de julio, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solo consiguió 381 sufragios.

Tres meses después de haber asumido la alcaldía, en marzo del 2016, Jorge Aguilar Lucas fue detenido en Tuxtla, donde enfrentó delitos como privación ilegal de la libertad y se le investigaba por el homicidio del entonces regidor Anzueto Roblero.

Un año antes, en agosto del 2015, fue asesinado José Roberto Palacios Hernández, chofer del regidor Anzueto Roblero, que declaró que hacía responsable de lo que le ocurriera a Aguilar Lucas.

Después de la detención de Aguilar Lucas, fueron capturados en la frontera con Guatemala, Manuel Ventura Dolores, entonces de 38 años, director de Limpia del ayuntamiento e Ignacio Flores Ventura, de 35, asistente del alcalde. Ambos originarios del estado de Puebla, viajaban en un vehículo Camaro, donde llevaban un fusil AK-47 y 20 dosis de cocaína. Manuel conocido como El Poblano, en Frontera Comalapa, leal a Aguilar Lucas, falleció en el 2019, por un paro cardiaco. El grupo musical Los Cuadra, le escribió: El corrido del poblano.

En un cateo en una bodega de El Sabinalito, la Policía Estatal halló 24 toneladas de alimentos para animales, dos camionetas, un camión de tres toneladas y un tráiler.

En septiembre del 2016, Aguilar Lucas, fue exonerado y el Congreso lo reinstaló en el cargo. Durante su primer informe de gobierno, cientos de habitantes protestaron afuera de la alcaldía, donde quemaron una patrulla de la Policía Estatal, en “repudio” por la presencia del entonces senador Roberto Albores Gleason, que se perfilaba como candidato del PRI a la gubernatura para el 2018.

Este domingo, Jorge Aguilar Lucas falleció en la comunidad El Sabinalito como consecuencia de las complicaciones que había sufrido en los últimos años, por estar enfermo de diabetes, confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Sus hermanos Jorge y Rudy, éste que fue comisariado ejidal de El Sabinalito, fueron asesinados por hombres armados, pese a que en lugar se encuentra tomado por decenas de soldados, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, a raíz de la emboscada de cinco policías, cuatro hombres y una mujer, el 2 de junio, en Las Champas, Frontera Comalapa, cercano a la línea fronteriza.

afcl/LL