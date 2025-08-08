Más Información

Cuernavaca, Mor.- Personal adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), rescató a un niño de cinco años el pasado miércoles en el municipio de , oriente del estado, para obligar a su padre a entregarse a un grupo delictivo.

La Fiscalía General del Estado informó que la FIDAI desarrolló actos de investigación que permitieron la localización de la víctima en el poblado de Tenango, en Jantetelco, donde esta mañana se desplegó un que tuvo como resultado el rescate con vida del niño y la detención de dos personas.

Las indagatorias preliminares advierten que el niño fue secuestrado por un grupo delictivo, el cual exigía por su liberación que el padre de la víctima se entregará a dicha organización criminal o de lo contrario privarían de la vida al infante.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado.
La FIDAI desarrolló una estrategia de investigación para ubicar si ese grupo tiene relación con un caso similar suscitado en el Estado de México, donde desafortunadamente la víctima perdió la vida.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos sostuvo que este evento reafirma su compromiso de colaborar estrechamente con las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en la entidad con el propósito de fortalecer la procuración de justicia en beneficio de las familias morelenses.

