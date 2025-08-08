El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del gobierno de Tamaulipas Antonio Varela Flores informó que la entidad se colocó en la primera posición nacional en crecimiento de actividades primarias durante primer trimestre del 2025.

Varela Flores, aseguró que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de las y los productores aunado al trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y las políticas públicas implementadas para impulsar el desarrollo del sector.

Dijo que acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer trimestre de 2025, las actividades primarias que comprenden el sector agrícola, además de la cría y exportación de animales, el aprovechamiento forestal y la pesca, registraron un incremento del 24.3 por ciento en Tamaulipas, posicionando a la entidad en el primer lugar a nivel nacional.

El secretario de Desarrollo Rural dijo que buscan un "campo más competitivo y sustentable” (08/08/2025). Foto: Especial

“Este logro es muestra de que Tamaulipas tiene un enorme potencial productivo y que, con trabajo constante, innovación y apoyo a nuestros productores, podemos seguir avanzando hacia un campo más competitivo y sustentable”, aseveró.

El funcionario detalló que el repunte de las actividades primarias no solo fortalece la economía del estado, sino que también contribuye a la generación de empleos y al abastecimiento de alimentos de calidad para el mercado nacional e internacional.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de seguir respaldando al sector primario con programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento e infraestructura, con el objetivo de mantener el liderazgo de Tamaulipas en la producción y aprovechamiento de los recursos naturales.

