Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal Electoral Tamaulipas, aclaró que el delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto, no la estaba investigando, porque de hecho "la Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal".

Tania Contreras López informó que, efectivamente, fue investigada por los delitos de contrabando, delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.

Esto, debido a que el director jurídico del PAN Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, interpuso el 26 de abril, una denuncia contra la entonces candidata a presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

García Rodríguez también denunció a Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Operación Aduanera y cuñado de la presidenta electa del Tribunal, por los mismos delitos y la FGR resolvió a favor del acusado.

Sin embargo, Tania Contreras López explicó que, aunque fue investigada, las autoridades no lograron encontrar "elementos probatorios" para sustentar los señalamientos que hizo el PAN en su contra.

bmc