Más Información

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Israel Vallarta asegura que no teme volver a prisión; "no me vean como un héroe porque no lo soy", dice

Israel Vallarta asegura que no teme volver a prisión; "no me vean como un héroe porque no lo soy", dice

Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

Sheinbaum defiende a Pablo Lemus; "nos vamos a respetar entre todas y todos", pide

Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal Electoral Tamaulipas, aclaró que el delegado , quien fue asesinado el pasado 4 de agosto, no la estaba investigando, porque de hecho "la Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal".

informó que, efectivamente, fue investigada por los delitos de contrabando, delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.

Esto, debido a que el director jurídico del PAN Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, interpuso el 26 de abril, una denuncia contra la entonces candidata a presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Lee también

García Rodríguez también denunció a Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Operación Aduanera y cuñado de la presidenta electa del Tribunal, por los mismos delitos y la FGR resolvió a favor del acusado.

Sin embargo, explicó que, aunque fue investigada, las autoridades no lograron encontrar "elementos probatorios" para sustentar los señalamientos que hizo el PAN en su contra.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses