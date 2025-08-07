Culiacán.- En colonias distintas de la capital del estado fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, a uno de ellos le colocaron un mensaje en una cartulina mientras que, en un expendio de cerveza, un grupo armado privó de su libertad a Luis Osvaldo “N”, de 35 años, el cual permanece desaparecido.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada que en la entrada del fraccionamiento Santa Roció varios civiles armados a bordo de un vehículo Versa llegaron a un establecimiento con venta de cerveza y sometieron a una persona del sexo masculino, al que obligaron a subir a su unidad y huyeron del lugar.

El hecho violento fue notificado a familiares de Luis Osvaldo “N”, los cuales llegaron al lugar del “levantón” para proporcionar la media afiliación de la víctima, el cual fue buscado por ese fraccionamiento, sin lograr su localización.

Lee también Ataque armado en vivienda de Hidalgo deja cuatro personas muertas; víctimas no han sido identificadas

La madrugada de este jueves, en una de las calles de la Colonia Pemex, fue localizado el cuerpo de una persona atada de las manos, con el rostro tapado, al cual le colocaron un mensaje en una cartulina, en el que justifican su muerte.

El hallazgo de su cuerpo fue reportado por vecinos de la calle Felipe Ángeles, de dicho sector habitacional, de la parte sur-poniente de la capital del estado, donde acudieron los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado.

Una llamada a las líneas de emergencia 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre la ubicación del cuerpo de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, el cual presentaba impactos de bala, por lo que la Policía Estatal y la Municipal acudieron al lugar.

La víctima fue encontrada tirada en la banqueta de la calle Dunas, de dicho fraccionamiento, donde se aduce que algunos vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que estos alertaron a las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL