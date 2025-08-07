Ciudad Juárez.— Durante el miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un operativo de rastreo en el terreno donde se localiza el crematorio Plenitud, para buscar restos humanos enterrados de manera irregular.

En el lugar se efectuaron investigaciones utilizando geolocalizadores para descartar la presencia de restos humanos enterrados, donde hace más de un mes se encontraron 386 cuerpos sin cremar y apilados en las habitaciones del inmueble.

El rastreo inició desde las 8:00 de la mañana de ayer y terminó al mediodía sin que se encontraran restos o indicios de cuerpos enterrados. Además, se informó que se contó en el lugar con el apoyo de la Comisión Local de Búsqueda, Servicios Periciales y otras unidades forenses.

Gabriela Cota, enlace de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado zona norte, comentó que se trató de un operativo para dar certeza a los familiares de que no se localizan más restos en el predio y como parte de las investigaciones que se realizan en el lugar después del hallazgo de los cuerpos.

Detalló que los geolocalizadores se utilizaron para determinar si había tierra removida en el sitio, por lo cual fue similar a un rastreo en campo abierto de búsqueda de personas.