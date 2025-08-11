La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato del niño Fernando, de cinco años de edad, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 4 de agosto al interior de un predio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes, La Paz, Estado de México.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía del Estado de México investiga el caso y por qué no se dio atención pronta y expedita.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el pasado 28 de julio, dos mujeres acudieron al domicilio de la madre de Fernando para “cobrarle una deuda económica”. La mujer les dijo que no tenía dinero para pagar, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído al menor y le advirtieron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

“Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y por qué no se dio atención pronta y expedita. La solicitud de la madre es un caso muy trágico, muy doloroso.

“Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no pueda no vuelva a ocurrir”, dijo la Mandataria federal.

Aseguró que “desde el primer momento”, la gobernadora Delfina Gómez se puso en contacto con la familia e incluso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló con los familiares.

“Y se está apoyando a la familia, pero, pues lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Entonces está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la Gobernadora está muy atenta, y de nuestra parte todo el apoyo que requiere”, expresó Sheinbaum.

mahc / apr