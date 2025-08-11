Culiacán.- En la ciudad de Guamúchil, donde las fuerzas federales tuvieron que dispersar con gas lacrimógeno y disparos al aire a personas que se aglutinaron para frenar sus acciones, se conoce que fueron detenidas tres personas del sexo masculino, se aseguraron vehículos y armas de fuego.

Los elementos del Ejército que mantuvieron en resguardo una vivienda de la calle Rafael Ramírez de la colonia Magisterio, de la ciudad de Guamúchil en el municipio de Salvador Alvarado, luego de concluir las revisiones estos se retiraron sin que hubiera personas lesionadas por la aglomeración de familiares y vecinos de las personas detenidas.

Según los datos que se conocen, la tarde del domingo pasado se reportaron detonaciones de armas de fuego a las líneas de emergencia por lo que las fuerzas federales fueron desplazadas a la colonia Magisterio.

En ese punto, presuntamente los militares intercambiaron disparos con civiles, por lo que estos en forma inicial detuvieron a una persona y colocaron cintas amarillas en torno a una vivienda, esto motivo que vecinos y familiares de dicha persona aun no identificada invadieran la zona e intentaran evitar que lo mantuvieran retenido.

Los reportes fueron en el sentido que las fuerzas federales tuvieron que dispersar a las personas con gases lacrimógenos y disparos al aire, sin que pasara a mayores el conflicto, poco después, los militares se retiraron con tres personas detenidas.

Sobre este suceso, ninguna autoridad a dado a conocer los resultados de las acciones que se desplegaron en la colonia Magisterio, en la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado.

