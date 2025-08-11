La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de una persona que resultó detenida durante dos cateos en los que se aseguraron más de 15 toneladas de autopartes.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía CDMX llevó a cabo dos cateos en la colonia Paraje Zacatepec, alcaldía Iztapalapa, donde además de las autopartes recuperadas, fueron asegurados dos inmuebles, un arma de fuego, cartuchos útiles, tarjetas y placas de circulación de distintas entidades.

Durante el operativo fue detenido Pedro “N”, quien posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por receptación y posesión indebida de placas y tarjetas de circulación. En la audiencia inicial, el juez de control le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

En otro hecho, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), agentes de la PDI aprehendieron a Axel “N” y Jafet “N”, en Toluca, por su probable participación en el robo con violencia de un vehículo, ocurrido el pasado 3 de agosto en la colonia Presidentes, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la investigación, la víctima presuntamente fue interceptada y amenazada con un arma de fuego y un cuchillo al llegar a su domicilio por los ahora detenidos, quienes posiblemente la despojaron de su vehículo y de las llaves de su departamento. Después, los probables responsables habrían ingresado a la vivienda y sometido a la madre de la víctima para robar sus pertenencias.

Tras su aprehensión, los imputados fueron trasladados a la Ciudad de México e ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde la autoridad judicial definirá su situación jurídica.

