En dos operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), se aseguraron 16 toneladas de autopartes y se detuvo a un sujeto, en Iztapalapa.

Los cateos contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina Armada y Guardia Nacional.

Gracias a las investigaciones de gabinete y de campo realizadas por la SSC y FGJ se obtuvieron pruebas para que un agente del Ministerio Público las presentará a un juez y solicitarle órdenes de cateo en accesorias y un domicilio de Iztapalapa, donde al parecer se comercializaban autopartes robadas.

Cateos en Iztapalapa; aseguran 16 toneladas de autopartes y detienen a un hombre. Foto: Especial

El juez otorgó las órdenes de cateo y fue así que la SSC y FGJ desplegaron a los dos operativos en domicilio y un local localizados en la avenida Jalisco, de la colonia Paraje, y otro local, en la colonia Santa María Aztahuacán.

En el primer cateo se aseguraron dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del Estado de México, una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México, y aproximadamente 15 toneladas de autopartes.

También se detuvo a un sujeto de 33 años y se aseguró un arma de fabricación casera.

Cateos en Iztapalapa; aseguran 16 toneladas de autopartes y detienen a un hombre. Foto: Especial

En el segundo cateo se aseguró una placa de circulación del Estado de Morelos, dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos, y un aproximado de una tonelada de autopartes, aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los dos predios fueron sellados y asegurados por personal de la Fiscalía de Justicia capitalina.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de combate al Robo de Vehículos y Autopartes.

