Más Información

Crece aseguramiento de narcolaboratorios

Crece aseguramiento de narcolaboratorios

AICM reanuda operaciones tras fuertes lluvias; equipos y motobombas atienden los encharcamientos

AICM reanuda operaciones tras fuertes lluvias; equipos y motobombas atienden los encharcamientos

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que las de ayer dejaron como saldo varios árboles caídos, encharcamientos y cortos circuitos.

A través de X indicó que se registraron 65 encharcamientos, 21 árboles caídos, cuatro postes caídos y cuatro cortos circuitos.

Lee también

Explicó que entre las afectaciones destacan las del Hospital Balbuena, la UH Vicente Guerrero, la Central de Abasto y distintos puntos de la alcaldía Tlalpan.

También se registró un cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses