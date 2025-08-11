Más Información
Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga
“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo
Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes
El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que las intensas lluvias de ayer dejaron como saldo varios árboles caídos, encharcamientos y cortos circuitos.
A través de X indicó que se registraron 65 encharcamientos, 21 árboles caídos, cuatro postes caídos y cuatro cortos circuitos.
Lee también ¿Cómo están operando las líneas del Metro este lunes 11 de agosto?
Explicó que entre las afectaciones destacan las del Hospital Balbuena, la UH Vicente Guerrero, la Central de Abasto y distintos puntos de la alcaldía Tlalpan.
También se registró un cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.
LL