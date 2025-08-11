El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que las intensas lluvias de ayer dejaron como saldo varios árboles caídos, encharcamientos y cortos circuitos.

A través de X indicó que se registraron 65 encharcamientos, 21 árboles caídos, cuatro postes caídos y cuatro cortos circuitos.

Lee también ¿Cómo están operando las líneas del Metro este lunes 11 de agosto?

Explicó que entre las afectaciones destacan las del Hospital Balbuena, la UH Vicente Guerrero, la Central de Abasto y distintos puntos de la alcaldía Tlalpan.

También se registró un cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL