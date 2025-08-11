Tras las fallas registradas ayer en varias líneas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este lunes todas las lineas y todas las estaciones operan con normalidad.

La Línea A, que va de Pantitlán a Los Reyes, ayer suspendió su servicio a las 22:00 horas por mantenimiento, pero este lunes comenzó a operar con normalidad a las 05:00 horas.

“Todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas al público usuario y en servicio. La circulación de trenes es continua de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. Toma previsiones”, dijo el Metro en X.

Lee también Lluvias provocan severas inundaciones en CDMX; afectan vialidades cerca del AICM

Asimismo, la Línea 5, que suspendió operaciones en Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán por la lluvia, ya opera con normalidad.

“La Línea 5 ofrece servicio en todas sus estaciones y la circulación de trenes es continua. Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas atendió las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de ayer, lo que hizo posible restablecer la operación en su totalidad”, señaló el organismo.

En tanto, ayer mismo se reanudó el servicio en las Líneas 2 y 3, que también fueron afectadas por las inundaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL