Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo dejaron este lunes severas afectaciones en diversas avenidas principales de la capital, especialmente en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en zonas del oriente de la metrópoli.

Autoridades reportaron el cierre de la vialidad en Avenida Río Churubusco y Eje 1 Norte, mientras que en Viaducto y Avenida Zaragoza persisten inundaciones que requieren labores de desazolve por parte de personal especializado.

Asimismo, continúa anegado el Eje 1 Norte a la altura de la estación Hangares del Metro, en dirección a Pantitlán, lo que ha generado complicaciones viales y retrasos para los usuarios de la zona.

Lee también “Estamos a la mitad de las lluvias, y ya está rebasado”; Brugada advierte que ha llovido 41% más que el promedio histórico en CDMX

Lluvias provocan severas inundaciones en CDMX; afectan vialidades cerca del AICM. Foto: Especial

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron al conductor de un camión de carga que quedó varado bajo el puente del Circuito Interior y Avenida 8. Los policías apoyaron al chofer para que saliera de la unidad y se mantuviera en un sitio seguro, mientras llegaba la grúa para rescatar el vehículo.

Posteriormente, con el apoyo de una grúa tipo MAC, la unidad de carga fue retirada del área inundada y colocada en una zona segura, con el fin de evitar mayores riesgos para el conductor y el tránsito vehicular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL