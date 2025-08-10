El Gobierno de la Ciudad de México informó que, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), aplica el Plan Tlaloque que ha atendido, al momento, 41 encharcamientos, cinco caídas de árboles y anegación de vehículos en las diversas alcaldías de la ciudad.

En el operativo participan 53 vehículos, entre equipos Hércules, vehículos de bombeo de emergencia conocidos como hidroneumáticos, además 14 pipas de agua tratada, cuatro camionetas cajas secas, estacas, una grúa HIAB, así como un vehículo de apoyo tipo Unimog.

A través del Centro de Mando del Plan Tlaloque, se reportó que hasta las 21:30 horas de este domingo, el volumen de las lluvias registradas en toda la capital es de más de 19.9 millones de metros cúbicos, y los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en las estaciones pluviométricas ubicadas denominada GDF con 84.25 milímetros de la alcaldía Cuauhtémoc y Generador 101 en Gustavo A. Madero con 64.75 milímetros.

Con base en los pronósticos que emitieron las alertas de color amarilla, naranja, roja y púrpura, se desplegaron con anticipación puntos de guardia con personal técnico en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Traslado de pacientes del Hospital Balbuena

En las acciones de apoyo que brindaron los equipos de emergencia estuvo la atención al Hospital Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, al ingresar agua pluvial a algunas de sus áreas, obligando al traslado de algunos pacientes, mientras que en la colonia Moctezuma cerca de 15 calles reportaron altos niveles de agua acumulada, afectando a algunas viviendas.

Los principales encharcamientos se presentaron en las alcaldías Cuauhtémoc con 11; Álvaro Obregón, tres; Azcapotzalco, cinco; y Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza con uno en cada una.

En el operativo Tlaloque también participa activamente el Honorable Cuerpo de Bomberos, el cual ha realizado esta tarde el retiro de cinco árboles caídos, dos postes, y personal operativo desactivó dos cortocircuitos en la vía pública y, junto con personal de Segiagua atendió, adicionalmente 13 encharcamientos en calles y avenidas de la capital, que en total sumaron 41 al momento.

Entre las principales afectaciones atendidas destaca un encharcamiento de 300 metros de espejo, con un tirante de 15 centímetros sobre vialidad, en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, así como un encharcamiento con espejo de 80 metros y 20 centímetros de tirante, la colonia Argentina poniente, alcaldía Miguel Hidalgo, sin afectación a viviendas, a ninguna de las dos ubicaciones.

El Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de la población los números 911 y 555683-2222 de la SGIRPC para reporte de emergencias, así como la Línea H2O (*426) y 555658-1111 de Locatel para informar sobre encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, se mantiene el llamado a toda la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, áreas verdes y vasos reguladores o represas, ya que 50 por ciento de los encharcamientos e inundaciones se deben a los desechos inorgánicos depositados en la vía pública.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que también se inundó parte del Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que elementos de esta dependencia ayudan a destapar las coladeras.

También auxilian a los capitalinos a llegar de un punto a otro en el primer cuadro de la capital. Es a la altura de la Plaza de la Constitución, la calle de Moneda y Corregidora.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos indicó que se registró un encharcamiento de aproximadamente 20 centímetros de tirante al exterior del edificio Virreinal, en 5 de Febrero y Circuito Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

Mientras que al interior del edificio de Gobierno quedaron totalmente abatidos los niveles de inundación. "Personal de Obras realizó trabajos de desazolve y lavado".

