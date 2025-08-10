Activan alerta púrpura en alcaldía Cuauhtémoc por lluvias intensas; otras dos más tienen alerta roja

Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc por lluvias que podrían rebasar los 70 milímetros por metro cuadrado.
Alertó que estas precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes en calles o avenidas.
Así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posible desbordamiento.
Recomendó guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos.
La alerta roja por intensificación de lluvia de hasta 70 milímetros es para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo.
La alerta naranja por precipitaciones de hasta 49 milímetros se presenta en Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.
Mientras que la amarilla por lluvia de hasta 29 milímetros está en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Indicó que hay riesgos asociados a caída de árboles, ramas y lonas, así como posibles deslaves de laderas.
aov/mgm