Activan alerta púrpura en alcaldía Cuauhtémoc por lluvias intensas; otras dos más tienen alerta roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc por lluvias que podrían rebasar los 70 milímetros por metro cuadrado.

Alertó que estas precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes en calles o avenidas.

Así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posible desbordamiento.

Recomendó guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos.

Activan alerta púrpura por lluvias intensas en una alcaldía de CDMX (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

La alerta roja por intensificación de lluvia de hasta 70 milímetros es para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

Activan alerta roja por lluvias intensas en tres alcaldías de la CDMX (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

La alerta naranja por precipitaciones de hasta 49 milímetros se presenta en Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

Mientras que la amarilla por lluvia de hasta 29 milímetros está en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Indicó que hay riesgos asociados a caída de árboles, ramas y lonas, así como posibles deslaves de laderas.

