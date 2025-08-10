Más Información

Si tu hija o hijo está por cursar algún grado de la , tiene derecho a recibir un apoyo económico del programa ".

Los registrados en la plataforma Mi beca para Empezar y quienes actualizaron sus datos previo al 30 de junio, son los que podrán obtener el beneficio.

Esta nueva tarjeta funciona como un vale electrónico, y para poder usarla debe vincularse con la app Obtén Más.

¿Cuándo se entregará la tarjeta?

La entrega de la nueva tarjeta se hará del 13 al 16 de agosto.

La fecha, hora y lugar especifica deberán ser consultados a por el contacto registrado en , además de verificar las redes sociales del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX.

¿Cuánto es el monto que recibirán?

El pago es igual tanto para nuevos estudiantes como para quienes continuarán sus estudios en la institución.

  • Mil 180 pesos a estudiantes de 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM.
  • Mil 150 pesos para alumnos de secundaria para adultos y CAM laboral.

¿Ya no servirá la tarjeta Mi Beca para Empezar?

La nueva tarjeta será exclusiva para el apoyo uniformes y útiles escolares, por lo que reemplazará a la tarjeta.

Este apoyo es único para niveles de secundaria que pasan:

  • De 6° de primaria a 1° de secundaria
  • De 1° a 2° de secundaria
  • De 2| a 3° de secundaria

¿Qué hago si mi tarjeta esta bloqueada y soy estudiante?

En este caso, no se necesita desbloquear la tarjeta, puesto a que los estudiantes recibirán una nueva que sustituirá a la anterior y en la cual podrán recibir su apoyo anual.

¿Qué pasa con mi saldo anterior?

El saldo es acumulable, por lo que se transferirá de forma automática a la nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares una vez se realice la correcta vinculación.

¿Qué hago si no me registré en Mi Beca para Empezar?

En caso de no haber registrado al estudiantes en Mi Beca para Empezar durante el ciclo escolar 2024-2025, los interesados deberán esperar una nueva convocatoria para ingresos al próximo ciclo escolar.

