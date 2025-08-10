Más Información
Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, muchas familias de la Ciudad de México se preparan para enfrentar uno de los gastos más significativos del año: surtir la lista de útiles escolares, uniformes y artículos necesarios para que niñas, niños y adolescentes inicien clases equipados.
En un contexto donde los precios han ido al alza y las listas escolares se vuelven cada vez más largas, encontrar opciones que permitan ahorrar sin sacrificar calidad se ha convertido en una prioridad para madres, padres y tutores.
Entre las alternativas más accesibles se encuentra el tradicional recorrido por el Centro Histórico, donde calles como Mesones, Regina, Correo Mayor, Izazaga y Moneda han ganado fama por concentrar papelerías, locales y plazas con precios que llegan a ser hasta 60% más bajos que en cadenas comerciales.
Aquí es posible encontrar desde libretas y lápices hasta mochilas y uniformes, tanto al menudeo como al mayoreo. Aunque no todos los productos muestran diferencias significativas de precio, la variedad de proveedores en una sola zona permite comparar y elegir las mejores ofertas.
Feria de útiles escolares de Profeco en CDMX
A estas opciones permanentes se suma la Feria de Regreso a Clases organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, un evento que concentra en un solo espacio a más de medio centenar de proveedores de artículos escolares, uniformes, calzado, libros y tecnología, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50%.
La edición de este año se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en las instalaciones de Expo Reforma, con entrada libre y un horario de 9:00 a 20:00 horas, lo que permitirá a las familias acudir durante todo el día.
Además de las promociones, la feria ofrece un valor agregado: servicios gratuitos como cortes de cabello, exámenes de la vista, certificaciones médicas, asesorías jurídicas y orientación educativa.
Para quienes cuenten con la tarjeta de apoyo económico “Mi Beca para Empezar”, habrá la posibilidad de utilizarla en las compras dentro del evento.
¿Qué esperar respecto a los precios?
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México la lista básica de útiles escolares oficial es la siguiente:
- Cuaderno profesional: 20-30 pesos con 100 hojas o de pasta dura de 40-65 pesos
- Lápiz: 5 pesos por pieza
- Goma: caja con 20 piezas en 70-80 pesos
- Sacapuntas: 5 pesos por pieza
- Tijeras: 15- 20 pesos por pieza
- Lápices de colores: caja de 12 piezas 19-40 pesos
- Bolígrafo: caja con 12 piezas en 20 pesos en negro, azul o rojo.
- Regla: 13-20 pesos la pieza
- Juego geométrico 20-40 pesos
- Marcatextos: caja de 6 piezas 20-30 pesos
- Lápiz adhesivo: pieza 5-10 pesos
- Calculadora: 30-40 pesos
- Correctores: 15-20 pesos por pieza
Los precios presentados son en las zonas cercanas al Centro Histórico y varían dependiendo la marca y el lugar donde se adquieran. Dedicar tiempo a recorrer los pasillos de la feria o las calles del Centro Histórico puede marcar la diferencia entre un gasto excesivo y una inversión planeada que respete el presupuesto familiar.
En medio de un escenario económico desafiante, estas opciones representan un respiro para los hogares que deben equipar a más de un estudiante.
Ya sea a través de los mercados tradicionales, las calles emblemáticas del Centro o las ferias organizadas por la Profeco, la Ciudad de México ofrece alternativas para iniciar el ciclo escolar con todo lo necesario y sin que el bolsillo resienta demasiado el impacto.
