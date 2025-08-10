Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, muchas familias de la Ciudad de México se preparan para enfrentar uno de los gastos más significativos del año: surtir la lista de útiles escolares, uniformes y artículos necesarios para que niñas, niños y adolescentes inicien clases equipados.

En un contexto donde los precios han ido al alza y las listas escolares se vuelven cada vez más largas, encontrar opciones que permitan ahorrar sin sacrificar calidad se ha convertido en una prioridad para madres, padres y tutores.

En la calle de Mesones, en el Centro Histórico encuentras útiles escolares para todos los bolsillos. Foto: Berenice Fregoso | El Universal

Entre las alternativas más accesibles se encuentra el tradicional recorrido por el Centro Histórico, donde calles como Mesones, Regina, Correo Mayor, Izazaga y Moneda han ganado fama por concentrar papelerías, locales y plazas con precios que llegan a ser hasta 60% más bajos que en cadenas comerciales.

Aquí es posible encontrar desde libretas y lápices hasta mochilas y uniformes, tanto al menudeo como al mayoreo. Aunque no todos los productos muestran diferencias significativas de precio, la variedad de proveedores en una sola zona permite comparar y elegir las mejores ofertas.

Feria de útiles escolares de Profeco en CDMX

A estas opciones permanentes se suma la Feria de Regreso a Clases organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, un evento que concentra en un solo espacio a más de medio centenar de proveedores de artículos escolares, uniformes, calzado, libros y tecnología, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50%.

La edición de este año se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en las instalaciones de Expo Reforma, con entrada libre y un horario de 9:00 a 20:00 horas, lo que permitirá a las familias acudir durante todo el día.

Además de las promociones, la feria ofrece un valor agregado: servicios gratuitos como cortes de cabello, exámenes de la vista, certificaciones médicas, asesorías jurídicas y orientación educativa.

Para quienes cuenten con la tarjeta de apoyo económico “Mi Beca para Empezar”, habrá la posibilidad de utilizarla en las compras dentro del evento.

¿Qué esperar respecto a los precios?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México la lista básica de útiles escolares oficial es la siguiente:

Cuaderno profesional: 20-30 pesos con 100 hojas o de pasta dura de 40-65 pesos

Lápiz: 5 pesos por pieza

Goma: caja con 20 piezas en 70-80 pesos

Sacapuntas: 5 pesos por pieza

Tijeras: 15- 20 pesos por pieza

Lápices de colores: caja de 12 piezas 19-40 pesos

Bolígrafo: caja con 12 piezas en 20 pesos en negro, azul o rojo.

Regla: 13-20 pesos la pieza

Juego geométrico 20-40 pesos

Marcatextos: caja de 6 piezas 20-30 pesos

Lápiz adhesivo: pieza 5-10 pesos

Calculadora: 30-40 pesos

Correctores: 15-20 pesos por pieza

Los precios presentados son en las zonas cercanas al Centro Histórico y varían dependiendo la marca y el lugar donde se adquieran. Dedicar tiempo a recorrer los pasillos de la feria o las calles del Centro Histórico puede marcar la diferencia entre un gasto excesivo y una inversión planeada que respete el presupuesto familiar.

Foto: Especial

En medio de un escenario económico desafiante, estas opciones representan un respiro para los hogares que deben equipar a más de un estudiante.

Ya sea a través de los mercados tradicionales, las calles emblemáticas del Centro o las ferias organizadas por la Profeco, la Ciudad de México ofrece alternativas para iniciar el ciclo escolar con todo lo necesario y sin que el bolsillo resienta demasiado el impacto.

