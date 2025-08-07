Más Información
Estamos a unas semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026 por lo que está por renovarse el apoyo de tareas de útiles y uniformes escolares para alumnos de secundaria en la Ciudad de México.
El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) invitó a madres, padres y tutores a consultar la fecha, sede y requisitos para recibir su nuevo vale electrónico para este programa.
Los interesados podrán verificar la fecha y sede a la que tienen que acudir para recibir su tarjeta en la siguiente liga de Internet: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/
Para obtenerlo, es necesario ingresar la CURP de la beneficiaria o beneficiario que recibirá el apoyo.
Del 13 al 16 de agosto, podrán recibir la nueva tarjeta de uniformes y útiles escolares para estudiantes de secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, por lo que podrán acudir estudiantes que pasan de sexto de primaria a primero de secundaria, así como de primero a segundo y de segundo a tercero de secundaria.
Recuerda que para obtener este apoyo, los estudiantes deben estar inscritos en escuelas públicas y tener registro vigente en la plataforma de Mi Beca para Empezar.
