La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 7 de agosto en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En esas alcaldías se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 15:55 de la tarde y las 00:00 de la madrugada de este viernes.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras en el interior y exterior del hogar; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; y usar paraguas e impermeable al salir de casa.

dmrr