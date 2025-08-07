Desazolve de drenaje y transporte emergente, son algunas de las propuestas que analiza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el municipio de La Paz, Estado de México, para atender el problema de inundaciones que afecta la operatividad de la Línea A.

El Metro informó que personal asistió a mesa de trabajo metropolitana, convocada en el municipio de La Paz, Estado de México, para delinear acciones que atiendan de forma oportuna y eficaz, la acumulación de agua pluvial durante la presente temporada de lluvias y que afecta a los habitantes de la zona y a usuarios de la Línea A.

La reunión de trabajo fue encabezada por el director de Desarrollo Metropolitano de La Paz, Sebastián Ortega Minor, a la que asistieron funcionarios de las áreas de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Obras y Mantenimiento y de Seguridad Institucional del STC Metro.

Metro y La Paz coordinan acciones contra inundaciones; plantean desazolve y transporte emergente. Foto: Especial

Se comentó la problemática que ocurre en inmediaciones de la estación Los Reyes y la terminal La Paz, puntos en donde hace 35 años, cuando se inauguró la Línea A, no había gran densidad demográfica.

También, la necesidad de tener un plan de prevención que incluya al ayuntamiento de La Paz, la secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el STC Metro, en trabajos preventivos, ya que el exceso de agua que se acumula al exterior, rebasa a las instalaciones de Línea A.

Una propuesta de este organismo, es coordinar con el municipio acciones semanales de desazolve de alcantarillas y cárcamos, durante la presente temporada.

Se recordó que el STC-Metro mantiene acciones puntuales de atención y vigilancia en su cajón de vías, balasto y en sus sistemas hidráulico y eléctrico, que sin embargo, son afectados por el ingreso de agua del exterior.

Además, se destacó la importancia de contar con transporte de pasajeros emergente para atender a los usuarios de Línea A, cuando el servicio queda interrumpido a causa del ingreso externo de agua pluvial.

Al respecto, representantes de rutas concesionadas manifestaron su disposición de apoyar en esas circunstancias, pero solicitaron que las vialidades sean transitables en la zona.

El director de Desarrollo Metropolitano de La Paz comentó el interés de la presidenta municipal, por conseguir una atención y solución Integral al impacto de las lluvias en ese municipio.

A la reunión de trabajo también asistieron representantes del municipio de Nezahualcóyotl y de la alcaldía Iztapalapa, por su colindancia con La Paz.

El sistema explicó que la colaboración del Metro con el municipio de La Paz, se suma a las que recientemente ha establecido el director general, Adrián Rubalcava Suárez, con los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan, en seguimiento a las indicaciones de

la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para mantener un trabajo metropolitano de este organismo, en beneficio de los usuarios del Metro, que provienen de esos lugares.

