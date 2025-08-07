La secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que son ya son 9 de las 16 UTOPÍAS que están en proceso de construcción este año.

Las UTOPÍAS están siendo construidas en San Miguel Topilejo ubicada en la Alcaldía Tlalpan; Deportivo Magdalena Mixiuhca en la Alcaldía Iztacalco; CETRAM Iztapalapa en la Alcaldía Iztapalapa; Deportivo Ceylán - en la Alcaldía Azcapotzalco; Deportivo Hermanos Galeana - Gustavo A. Madero.

Así como la Utopía Deportivo Eduardo Molina - Alcaldía Venustiano Carranza; Oyamel - Alcaldía Magdalena Contreras; El Triángulo - Alcaldía Tláhuac y El Parián - Alcaldía Coyoacán.

La Sobse destacó que las Utopías surgen como una respuesta a la necesidad de recuperar, ampliar y transformar el espacio público como un lugar de encuentro, acceso a derechos y desarrollo comunitario.

"Cada Utopía será única, pues será construida con identidad local y pensada para convertirse en un punto de referencia para la cultura, el deporte, la salud, el arte y la convivencia pacífica", indicó la dependencia.

El pasado 4 de agosto lanzó ocho licitaciones para la construcción de la Utopía "UTOPÍA TECÓMITL", que contará con alberca semiolimpica, auditorio, e inmuebles para los ejes social, cultural, ciencia, tecnología, salud, entre otros. Los distintos fallos se darán a conocer el 25 de agosto próximo.

