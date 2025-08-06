El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo subrayó que ante las constantes fallas en la Línea A del Metro, es urgente el reforzamiento del cajón estructural, la rehabilitación en la infraestructura y corrección de las vías de la obra civil, puntos que los técnicos del Metro los tienen detectados desde hace ya mucho tiempo, y que desafortunadamente no se han atendido.

El Presidente del SNTSTC, Fernando Espino, destacó que las constantes fallas en la Línea A del STC se deben fundamentalmente a los hundimientos y movimientos diferenciales del terreno en la inter-estación “La Paz - Los Reyes” , donde se provoca constantemente la afectación al cajón estructural que sirve de confinamiento a la Línea, manifestando una sobretensión mecánica cortante en los cables de la catenaria y por consecuencia la perdida de la vertical de los postes involucrados, provocando el colapso y corte del cableado del sistema de catenaria.

Leer también: “Sabemos que la Línea A del Metro tiene problemas”, reconoce Clara Brugada; obras podrían iniciar en 2026, adelanta

El líder sindical puntualizó que “en el Metro, contamos con técnicos altamente capacitados y especializados en “técnica Metro”, clasificados entre los mejores del mundo, comprometidos siempre con el servicio que brindamos a los millones de usuarios diariamente y que, siempre estarán prestos a colaborar con su Administración.

Destacó que en mayo de este año, a través del Consejo General de Delegados conformado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comité General de Vigilancia, Honor y Justicia, y las 10 Seccionales que conforman la Estructura Sindical le manifestaron puntualmente el apoyo a nuestro Director General Adrián Rubalcava Suárez, para que conjuntamente podamos sacar adelante este medio de transporte, el más importante del país; manifestando también que el sectarismo no nos lleva a ningún rumbo positivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr