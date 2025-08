Luego de las constantes fallas registradas en la Línea A del Metro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración alista el proyecto ejecutivo para su intervención, y adelantó que “lo más seguro” es que en enero de 2026 arranquen las obras con apoyo del gobierno federal.

“El proyecto ejecutivo de una intervención como se va a hacer en la Línea A no va a ser en dos meses, lo más seguro es que arranquemos en enero con las obras de atención, de mejora de la Línea A”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina aseveró que “sabemos que la Línea A tiene problemas, tiene fallas, hay coincidencia en todos los diagnósticos y lo que hemos empezado a hacer es ya avanzar en un proyecto ejecutivo para atender la Línea A, que implica un conjunto de medidas para intervenirla”.

Consultada al respecto, la jefa de Gobierno reconoció que el proyecto ejecutivo “no se hace en un mes”, por lo que adelantó que su elaboración les llevará lo que resta de este año, además, advirtió la posibilidad de que se cierren algunas estaciones de dicha línea, que corre de Pantitlán a La Paz, debido a la intervención.

“Estamos en coordinación con el gobierno de México para que ellos nos ayuden a la obra que se requiere y que implicará mucho esfuerzo para esa zona, porque se tendrán que cerrar seguramente algunas estaciones del Metro porque se necesita intervenir de fondo en la Línea A”, precisó.

Usuarios padecen fallas

Este lunes, por sexta ocasión en el año, esta línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) interrumpió su servicio, lo que ocasionó el cierre de la operatividad en el tramo de Pantitlán a Santa Marta causando molestia entre los usuarios por el traslado imprevisto durante la noche.

Fue hasta las 5:00 de la mañana de este martes que las estaciones Los Reyes y La Paz reactivaron su operación, después de que trabajadores del medio de transporte laboraron durante la noche y madrugada para reparar el problema con una catenaria.

Una vez que se reactivó la operación, el servicio desde Pantitlán a La Paz transcurrió con normalidad, aunque algunos usuarios advirtieron que notaron que el tiempo de paso de los convoyes fue lento, con un promedio de espera de 10 minutos para abordar el tren por la mañana.

“Ya funciona toda la línea y es ganancia. A ver al rato cuál es el pretexto. Si saben que ya está mal, no sé por qué no la reparan. Hasta que pase un accidente, me temo”, dijo Juan Uribe.

“Ojalá que así siga, y no en la noche suspendan otra vez. Ya es mucha lata”, lamentó Marlene Sánchez, usuaria del Metro.

Esta línea se ha visto afectada en seis ocasiones —contando la que se suscitó este lunes— por diversos motivos, desde afectaciones por las lluvias de las últimas semanas, falla de energía o problemas con la catenaria.

El 29 de julio, un movimiento diferencial derivado de una falla geológica ocasionó que cinco postes del sistema catenaria se torcieran, lo que también afectó el tramo de Los Reyes-La Paz.

También hubo cierre de estaciones el pasado 2 de junio en el tramo de Peñón Viejo a La Paz, por problemas de inundaciones debido a la lluvia que afectó a las vías; además, ha habido cierres los días 11 de junio, 25 de junio y el 25 de julio.