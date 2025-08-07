La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo nublado y lluvias fuertes con intervalos de chubascos y actividad eléctrica para este jueves 7 de agosto en la Ciudad de México. No se descarta la caída de granizo.

Se espera que a partir de las 14:00 y hasta las 23:00 de la noche haya lluvias fuertes en la capital.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante el día los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros.

La temperatura máxima durante el día será de 23°C y la mínima de 14°C.

