Con más de una hora de retraso, cerca de las 14:00 horas se dio acceso al público a la Feria de Culturas Indígenas que se realiza en la plancha del Zócalo Capitalino.

El evento fue bien recibido por miles de visitantes quienes encontrarán en el lugar Expo-venta de textiles y artesanías de todas las culturas indígenas del país, diversas muestras de gastronomía tradicional, música en vivo de distintas regiones, obras de teatro y presentaciones poéticas en lenguas indígenas

Así como conversatorios y exposiciones temáticas, talleres interactivos para todo público, “ahora todo lo indigena está de moda y es bueno que las tradiciones no se pierdan, todo eso que es de nuestros antepasados se debe rescatar y más que eso, debe permanecer y ser aceptado por las nuevas generaciones”.

“Es una oportunidad de mostrarle a nuestros hijos nuestros orígenes, nuestras tradiciones y de paso, probar toda la gastronomía y bebidas que exponen”, dijo la señora Virginia, quien su familia aprovechó el domingo para caminar por los estantes.

Lee también Definirán la próxima semana ubicación de punto cannábico en el parque La Concepción

Los expositores agradecieron a la autoridad la oportunidad de mostrar su cultura, pero advirtieron que se debe hacer de manera organizada y no solo meter a líderes de comerciantes. “La cosa es que nosotros nos organizamos desde antes, traemos cosas de Oaxaca, ropa auténtica, autóctona (…)”.

“Queremos mostrar nuestro trabajo, lo que hacen nuestros artesanos y que la gente sepa la diferencia entre una copia china y lo original”, comentó Fermín, expositor Zapoteco de la zona alta de Oaxaca.

Desde su primera edición en 2014, la Fiesta de las Culturas Indígenas se ha consolidado como un referente de la diversidad cultural en la Ciudad de México. Este evento no solo celebra las tradiciones, sino que también impulsa la defensa de los derechos culturales, lingüísticos y territoriales de los pueblos originarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL