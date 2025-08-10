La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a través de redes sociales de la intensa lluvia que se observa en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

¿Dónde llueve en la CDMX?

Las demarcaciones afectadas son:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Milpa Alta

Tlalpan

#PrecauciónVial | Se registra intensa lluvia en la zona Centro de la #CDMX @AlcCuauhtemocMx, encienda las luces de su vehículo y maneje con precaución. pic.twitter.com/NRjUcng69G — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 10, 2025

Además, mencionaron que se presentan lluvias y chubascos en:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alcaldías de la CDMX con lluvia ligera

Por otro lado, en las siguientes alcaldías de registran lloviznas

Coyoacán

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Tláhuac

¡No se ve nada! Así de fuerte esta la tormenta esta tarde en Ciudad de México #CDMX. Video



Vista Sur desde Torre Latino.

Para ver en vivo: https://t.co/63j4KZGFtm pic.twitter.com/8nJEKhM4aj — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 11, 2025

Activan alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por lluvias y granizo

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo.En tanto, se levantó alerta amarilla para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el pronóstico de lluvia es de 15 a 29 milímetros y también se espera caída de granizo.Debido a la densidad de la lluvia, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a los conductores a manejar con precaución.

Transporte con afectaciones por lluvia

El Metro anunció que debido a la presencia de lluvia en distintas partes de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B.

Igualmente, el Metrobús explicó que todas sus líneas presentan retraso en el servicio, además de que sus unidades reducen la velocidad como medida de prevención.

Metro y Metrobús con afectaciones por lluvia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, la Línea 3 del Cablebús tuvo que ser desembarcada por tormenta eléctrica en la zona poniente.

Aseguraron que una vez las condiciones metereológicas sean adecuadas se reanudará el servicio.

