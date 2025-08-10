Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a través de redes sociales de la que se observa en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

¿Dónde llueve en la CDMX?

Las demarcaciones afectadas son:

  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Además, mencionaron que se presentan lluvias y en:

Gustavo A. Madero

  • Iztacalco
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Alcaldías de la CDMX con lluvia ligera

Por otro lado, en las siguientes alcaldías de registran lloviznas

  • Coyoacán
  • Azcapotzalco
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac

Activan alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por lluvias y granizo

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo.En tanto, se levantó para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el pronóstico de lluvia es de 15 a 29 milímetros y también se espera caída de granizo.Debido a la densidad de la lluvia, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a los conductores a manejar con precaución.

Transporte con afectaciones por lluvia

El anunció que debido a la presencia de lluvia en distintas partes de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B.

Igualmente, el Metrobús explicó que todas sus líneas presentan retraso en el servicio, además de que sus unidades reducen la velocidad como medida de prevención.

Metro y Metrobús con afectaciones por lluvia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Metro y Metrobús con afectaciones por lluvia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, latuvo que ser desembarcada por tormenta eléctrica en la zona poniente.

Aseguraron que una vez las condiciones metereológicas sean adecuadas se reanudará el servicio.

