La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:50 a las 21:00 horas de este sábado.

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Leer más: Clara Brugada anuncia limpieza y vigilancia de las 26 barrancas de CDMX; 500 hectáreas serán restauradas, destaca

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visítanos también en nuestro sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr