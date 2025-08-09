Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

El de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:50 a las 21:00 horas de este sábado.

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

