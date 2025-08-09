Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para esta tarde en la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C).

Se prevé que el ambiente será caluroso y cielo parcialmente nublado con aumento de nubosidad hacia la tarde. Intervalos de chubascos con lluvias fuertes puntuales, posible caída de granizo y actividad eléctrica.

También soplarán vientos dirección del Norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 km/h.

Leer también: FOTOS: Celebran Día Internacional de los Pueblo Indígenas con megacalenda en CDMX

Después, por la noche el termómetro marcará 17˚C y por la mañana del domingo 14°C.

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr