Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para esta tarde en la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C).
Se prevé que el ambiente será caluroso y cielo parcialmente nublado con aumento de nubosidad hacia la tarde. Intervalos de chubascos con lluvias fuertes puntuales, posible caída de granizo y actividad eléctrica.
También soplarán vientos dirección del Norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 km/h.
Después, por la noche el termómetro marcará 17˚C y por la mañana del domingo 14°C.
Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
