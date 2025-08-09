Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para esta tarde en la Ciudad de México, la máxima será de 25 grados Celsius (°C).

Se prevé que el ambiente será y cielo parcialmente nublado con aumento de nubosidad hacia la tarde. Intervalos de chubascos con lluvias fuertes puntuales, posible caída de y actividad eléctrica.

También soplarán dirección del Norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 km/h.

Después, por la noche el termómetro marcará 17˚C y por la mañana del domingo 14°C.

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

