Hermosillo.— “No aguantamos; vivimos, literal, un infierno”, expresó con impotencia Margarita, residente del fraccionamiento Puerta Real. En su familia hay un bebé de cinco meses y un adulto mayor enfermo, quienes resistieron un apagón eléctrico prolongado de dos días, en medio de una ola de calor con sensación térmica de 51 grados.

En los últimos días se han registrado las explosiones de varios transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la capital del estado debido al sobrecalentamiento por las altas temperaturas, afectando a miles de familias por los constantes bajones de energía y apagones que en algunos casos se prolongan hasta 72 horas.

Las altas temperaturas, además de las fallas eléctricas, han llevado a familias enteras a dormir en los porches de sus casas. Se acuestan bajo los árboles a la intemperie para resistir el calor sin aire acondicionado o un abanico. Algunos pueden pagar y buscan habitaciones de hoteles, moteles o cuartos de renta en zonas de la ciudad con electricidad.

Los afectados describen la situación como desesperante pues se han deteriorado no sólo en los aspectos físico y emocional, sino también económico, debido a que han perdido alimentos, aparatos eléctricos, refrigeradores, así como su ingreso económico.

Mientras diversos sectores de la ciudad han protestado con cierres de calles y de la carretera internacional, la CFE aseguró que el daño en sus sistemas se debe a presuntos actos vandálicos en varias subestaciones, pero ya fueron puestas en marcha. Sin embargo, las fallas persisten y los apagones continúan en diversos sectores de la ciudad.

El pasado 7 de agosto, alrededor de 30 residentes del fraccionamiento Puerta Real bloquearon los accesos a las oficinas de la CFE ubicada en la colonia Las Quintas.

Patricia Álvarez, representante de los vecinos, dijo a EL UNIVERSAL que son 859 casas que han tenido cortes de energía eléctrica hasta por 21 horas, por lo que han salido en varias ocasiones a tomar las calles.

“La comisión nos dice que los cortes de energía se deben al vandalismo, pero creemos que se debe a la falta de mantenimiento a la infraestructura eléctrica”, comentó Álvarez Basave.

Dijo que “los cortes prolongados de energía ponen en riesgo la salud de los niños, personas mayores y de quienes tienen problemas médicos”.

Personal de la CFE convino con los vecinos cambiar el cableado de energía subterráneo por aéreo, debido a que de la colonia La Cholla se están colgando con diablitos o se están conectando de manera ilegal y eso provoca los apagones. Sobre el tema de los aparatos eléctricos quemados, la CFE anunció que enviará un técnico a revisar y, si no está bien conectada la tierra o incumplen los requisitos, no se hará responsable.

La Comisión Federal de Electricidad comenzó la reparación de varios transformadores, que han causado apagones en zonas de la capital. Foto: Especial

Por su parte, Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios, calificó a la CFE de omisa y negligente por no garantizar el servicio a la población. “Es un tema de vida o muerte”, sentenció.

“Han tenido que salir muchos ante la falta de energía a rentar un espacio para irse a pasar la noche. Se han perdido alimentos, hay personas que guardan medicamentos, insulina, entre otras cosas en el refrigerador, han tenido serios problemas.

“Es un tema muy grave, muy delicado (...) no tener electricidad aquí en Hermosillo derivado de las altas temperaturas. Es una línea muy delgada entre la vida y la muerte, sobre todo de personas más vulnerables, hablamos de personas enfermas, personas adultas, niños, niñas. Es un tema muy serio que se debe atender urgentemente”, afirmó.

Peinado Luna convocó a una marcha de protesta contra la CFE para el sábado 23 de agosto, debido a la persistencia de la falta de suministro de energía eléctrica en varias colonias de la capital sonorense, la cual tiene prevista una concentración en el Jardín Juárez para terminar en el mercado municipal.

Además, denunció que interrupciones del servicio han llegado a prolongarse hasta por 72 horas en algunos sectores y “la comisión ha respondido con medidas coercitivas e intimidatorias en lugar de dar soluciones” al problema.

“No sólo ha cortado el servicio a algunos usuarios con adeudos, sino que ha emprendido acciones legales con demandas penales a través de la Fiscalía General de la República (FGR). Ahí se tiene que acudir con un abogado con cédula profesional o un defensor de oficio”, mencionó.

“Las muertes por golpe de calor a causa de temperaturas extremas, que al momento suman 14 en Sonora en la presente temporada, es un tema muy grave y delicado. Los apagones iniciaron a mediados de julio, estamos en un alto riesgo de nuestra vida. Hay sobrecalentamiento de transformadores y no hay mantenimiento”, alertó el líder de la Unión de Usuarios.

Refiere que la CFE argumenta que los cortes de energía son por vandalismo, pero “justo en los días, semanas y meses de altas temperaturas, empieza a tener ausencia de energía”.