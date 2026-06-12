Como pasa en la vida real, en la nueva temporada de "Rosario Tijeras" la protagonista “peleará” con su hija que ha dejado la adolescencia berrinchuda y se ha convertido en una joven que cree saber todo de la vida.

Y esta “antagónica” recae en manos de Samantha Acuña ("Control Z") quien desde ahora adelanta que su personaje sacará canas verdes a su madre, interpretado por Bárbara de Regil, pues usará armas y tendrá mucha acción, porque cree que es lo mejor para ella.

“Ya ahora hay mucho conflicto con Rosario, con su sangre y eso es interesante, le da un poco más de carnita a la historia y quizá la gente no quiera ver eso, pero bueno, la familia perfecta no existe”, cuenta Samantha.

La quinta temporada de "Rosario Tijeras" se estrenó esta semana en Netflix, estando ya disponibles los 40 episodios.

La serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos.

Originalmente sólo tenía tres temporadas, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual.

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“Ahora Rubí (su personaje) está en el mundo con el que se enfrentó Rosario, a quien las circunstancias la llevaron ahí, pero Rosario no quiere que elija ese camino y pues el conflicto se crea”, abunda la actriz.

“Tener esa personalidad es divertidísimo, agarré armas, estuve en balaceras y pues es como un juego que no todos tienen la oportunidad de tener y había que disfrutarlo”, comenta Samantha.

Luego del estreno de esta entrega, la actriz espera fecha de lanzamiento del filme "Game Over" y la telenovela "Colisión".

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La primera es una historia de terror en donde un monstruo sale de un videojuego, mientras que la segunda, que irá por HBO Max este mismo año, gira en torno a una familia rica.

“En la película hay algo extraño en un videojuego que hace que sucedan cosas en la vida real y en "Colisión" soy la traicionera, la mala onda”, adelanta la actriz.

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