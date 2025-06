A cinco años del último capítulo de "Rosario Tijeras", su protagonista, Bárbara de Regil, retoma el papel que marcó su carrera. Pero esta vez lo hace con una visión renovada y que reinvidica al personaje.

Y es que, para la actriz, Chayo —como ella la llama— es mucho más que una sicaria, es una mujer que se enfrenta sola a la violencia y la injustica en un entorno hostil.

“(Los problemas de) Las drogas, la prostitución no son solo de Latinoamérica, es algo mundial. Rosario es una heroína. No está a favor de eso, está en contra. Está matando para que no sucedan esas cosas donde ella esté”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Pero lejos de los superpoderes o la moral intachable que definen a otras figuras heroicas, De Regil cree que la fuerza de Rosario está en su autenticidad:

“A la gente le gusta ver una mujer que no tiene miedo, que dice las cosas como son, que se enamora 35 mil veces y no le importa lo que piense la sociedad. Rosario es muy auténtica”.

Basada en la novela de Jorge Franco y adaptada para televisión, la serie vuelve con una cuarta temporada que enfrenta a Rosario no solo con sus viejos fantasmas, sino con nuevos desafíos: una hija adolescente, amores del pasado y heridas que siguen abiertas.

“Rosario es Rosario y ahora tiene que lidiar con un adolescente, pero también con un examor, con un nuevo amor y con la vida, porque siempre regresa a lo mismo. Está llena de dolores, de marcajes, y va creciendo. La vida siempre la pisa, y siempre vuelve a ser difícil estar en el buen camino. No lo logra, porque su destino no es ese”.

Con tres temporadas a cuestas y una cuarta a punto de estrenarse, surge la duda sobre si esta será la despedida definitiva del personaje; pero para Bárbara esa decisión es únicamente de la gente:

“Yo creo que todavía hay muchas (historias). Si a la gente le gusta y le entretiene, vamos a consentir a la gente”.

La nueva temporada de "Rosario Tijeras" se estrena este 18 de junio por Netflix. Aunque ahora la historia también se centra en Ruby, la hija de esta “heroína”, Rosario sigue siendo el alma de esta historia: una mujer rota, peligrosa y, según De Regil, profundamente humana.

