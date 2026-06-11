"Escape a la victoria" es el título de este drama que fue estrenado en 1981, pero que se desarrolla en la época de la Segunda Guerra Mundial y que retrata la pasión por el futbol en la ficción con el desarrollo de la trama y, en la realidad, porque parte de su elenco está integrado por verdaderas leyendas de este deporte, como Pelé.

El filme, dirigido por John Huston, uno de los maestros del cine clásico estadounidense, tiene ya la etiqueta de clásico otorgada por la crítica.

Todo transcurre cuando un grupo de prisioneros de guerra aliados es obligado a disputar un partido de futbol de exhibición contra la selección nacional de la Alemania nazi, todo esto en París. Pero el verdadero motivo para llevar a cabo el encuentro en la cancha es el de crear una herramienta masiva de propaganda que deje en claro la supremacía de la raza aria.

El capitán inglés John Colby (Michael Caine), es en la historia una celebridad del futbol, que tiene a su cargo el reclutamiento y entrenamiento de un equipo de prisioneros de distintas nacionalidades, incluyendo al habilidoso Luis Fernandez (Pelé).

Colby, comprometido siempre, se enfoca en competir con dignidad deportiva. En contraparte, está el oficial estadounidense Robert Hatch (Sylvester Stallone) que llega a la escuadra con el objetivo de ser el enlace con la Resistencia francesa para coordinar una audaz fuga masiva a través de los túneles de los vestidores durante el medio tiempo del encuentro.

El día del encuentro, con el estadio abarrotado de oficiales nazis y civiles franceses oprimidos, los aliados sufren las consecuencias de un arbitraje corrupto y del juego violento del rival. El escuchar el silbatazo (señal de que acababa el primer tiempo y con un marcador en contra con 4-1) el plan de escape parece la única esperanza, sin embargo, los jugadores deciden de manera inesperada rechazar la libertad inmediata para volver a la cancha y luchar por el orgullo, la justicia y la victoria moral en el césped.

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La cinta es considerada por la crítica como el filme que ha logrado las mejores escenas de futbol en la historia. Las secuencias del partido, en el clímax de la película, son emocionantes, intensas, capaces de generar la misma adrenalina que se originaría en un encuentro real, son intensas. El recurso de usar la cámara lenta para capturar las acrobacias de Pelé y los regates de Ardiles fueron reconocidos y aplaudidos.

A la cinta estrenada el 7 de julio de 1981, la rodea un aspecto que la hace más interesante, pues los futbolistas que participan no eran actores y sus actores no sabían jugar fútbol, pero las fortalezas de unos diluyeron las flaquezas de los otros y se logró una química que se nota en pantalla y que resultó entrañable.

Mención aparte merecen las interpretaciones de Michael Caine y Max von Sydow en esta producción que se presentó oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Moscú.

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Dónde ver: Prime Video / Apple TV