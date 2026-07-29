Algunos puestos ambulantes montaron sus mesas y lonas sobre la Alameda Central y la banqueta de avenida Juárez, a pesar del operativo implementado por la Secretaría de Gobierno capitalina (Secgob) para supervisar el uso adecuado del espacio público que se reforzó este lunes por la tarde

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que comerciantes montaron sus productos en el suelo y rejas aun con la presencia de la Policía Auxiliar y personal de la Secgob.

Aunque este martes no se instaló la mayoría de los ambulantes como lo han hecho en otros días de la semana, hubo presencia de algunos vendedores con productos como peluches, monederos, artesanías, entre otros.

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Sobre la calle peatonal Ángela Peralta, a un costado del módulo de la Policía Auxiliar, las comerciantes instalaron una manta en la que se leía “Ante la indolencia del Estado existimos porque resistimos”, junto a la imagen de una mano empuñada de color morado.

En el caso de la Plaza de la Solidaridad se observaron carpas instaladas con tubos y lonas blancas, aunque la mayoría no presentó actividad comercial, en otras se montaron mesas con mercancía para ofertarla a los transeúntes.

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En la otra acera de avenida Juárez, alrededor de la antimonumenta por las víctimas de violencia de género, también se instalaron vendedoras ambulantes con lonas de color rosa y cordones para delimitar su área de venta, donde colocaron desde impermeables, artesanías, gorras y otros.

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El lunes, EL UNIVERSAL publicó que una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque están llenas de puestos ambulantes.

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Ese día, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, indicó en conferencia de prensa que se ha reducido 50% el número de vendedores ambulantes en esta área, donde tenían localizado aproximadamente a 150 comerciantes en la vía pública.

Sin embargo, ante el desbordamiento, tendría una reunión con su equipo mañana para reorganizar y reforzar la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en dicha zona.

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Ayer, a través de su cuenta de X publicó un video en el que se observa a personal de la secretaría realizando rondines por la Alameda Central, como parte del operativo de supervisión y ordenamiento para garantizar el uso adecuado del espacio público, la movilidad peatonal y la seguridad de quienes transitan por la zona.

LL