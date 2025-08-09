Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

y Barrios Originarios de la celebraron el Día Internacional de los Pueblo Indígenas con una marcha sobre Paseo de la Reforma, que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital.

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses