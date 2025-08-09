Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México celebraron el Día Internacional de los Pueblo Indígenas con una marcha sobre Paseo de la Reforma, que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital.

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025.

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La megacalenda de pueblos indígenas se desplazó del Ángel de la Independencia sobre avenida Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

maot