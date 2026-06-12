La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un incremento en la actividad industrial que repuntó en abril y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024.

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también celebró un récord en exportaciones y números positivos en turismo en nuestro país.

Sobre la actividad industrial, destacó que creció 2.1% en abril y expuso que una parte muy importante es la industria de la construcción que creció más del 6%. “Muy buen número, la verdad”, dijo.

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Mencionó que las exportaciones en México alcanzaron un récord por 709 mil millones de dólares en abril.

Turismo celebra buenos números para México

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, expuso en el Salón Tesorería que en abril se cumplieron tres récords históricos: “En visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones, 8% más que en abril de 2025”.

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“La llegada de turistas internacionales a México, 3.81 millones; 1.8% más que el 2025. Cruceristas es también un récord histórico: 1.25 millones; 31.5% más que en abril del 2025. Y sobre todo, lo que nos ha pedido la presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano: 109.8. millones de dólares que son 36.4% más que el 2025.

“Son tres cifras históricas, en comparación de abril de hace más de 20 años” indicó.

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Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 12 de junio. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En el acumulado de enero-abril, mencionó Rodríguez Zamora 34.5 millones de visitantes; 9.7% más que en 2025. La derrama económica no se movió: 13 mil 255 millones de dólares.

Entre otros datos, la secretaria de Turismo destacó la Estrategia de Promoción Turística 2026-2030 con una “visión moderna, coordinada, incluyente sustentable y profundamente mexicana”.

En el marco del Mundial, indicó que en el FIFA Fest del Zócalo se dieron cita 100 mil personas y 200 mil en los eventos de las alcaldías.

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Ante un decremento que reportó Quintana Roo en sus visitantes, la Presidenta señaló a la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz: “La turbosina, que es el combustible que utilizan los aviones, aumentó mucho de precio en todo el mundo, entonces los boletos de aviones están muy caros esa la verdad”.

La secretaria de Turismo defendió que en abril el turismo aéreo cayó arriba del 7% en México, pero en los Estados Unidos.

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